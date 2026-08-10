Combaten incendio en casa de La Libertad

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Un incendio de considerables dimensiones registrado en una vivienda de la colonia La Libertad, en donde se consumió principalmente basura y desechos de madera, pudo ser sofocado a tiempo por brigadistas de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos y por suerte no hubo personas lesionadas.

Fue la tarde del sábado cuando vecinos de la calle Ramón Cano Olvera, reportaron que había un incendio en una casa ubicada entre la avenida Ricardo B. Anaya y la calle Antonino Nieto y las llamas amenazaban con alcanzar las casas aledañas.

Socorristas de Protección Civil de Pozos y del Cuerpo de Bomberos se dirigieron al lugar, en donde se percataron que el incendio se suscitaba en el patio trasero de la vivienda en donde se consumían basura acumulada como colchones, madera y ropa.

De inmediato se procedió al combate al fuego con chorros directos ya que se temía que las llamas pudieran afectar las casas aledañas, lo que por suerte se pudo evitar y además no se reportaron personas lesionadas.

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Luego de unos minutos el fuego pudo ser controlado por completo y los bomberos se realizaron labores de enfriamiento para que las llamas no resurgieran y finalmente se retiraron no sin antes realizar recomendaciones a fin de evitar este tipo de incidentes.