Con automóvil robado, sorprenden a individuo

En presencia policial desplegada en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, esto en la colonia Valle de Santa Lucía.

Durante un trayecto de prevención, los policías recibieron un reporte que indicaba la presencia de un vehículo que coincidía con las características de un coche reportado como robado, el cual circulaba sobre la avenida María Cristina, en la colonia mencionada.

Los agentes se presentaron en el lugar, donde tuvieron contacto con el auto señalado, por lo que le marcaron el alto y el conductor de nombre Irwin “N” de 30 años, quien no logró comprobar la propiedad del vehículo, por lo que se consultó su estatus legal en Plataforma México.

El resultado mostró que el carro marca Volkswagen Jetta, color negro, contaba con reporte de robo vigente del 8 de marzo de 2023, en el municipio de Tamasopo. De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por tripular un vehículo con reporte de robo, para después llevarlo a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente el sujeto junto con el objeto constitutivo del delito fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.