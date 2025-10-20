Con cristal, apresan a nueve personas

En labores preventivas para inhibir la comisión de ilícitos, ocho hombres y una mujer fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas, las acciones se llevaron a cabo en diferentes colonias.

El primer arresto se realizó en la calle Cedro, en la colonia San Rafael, donde los agentes municipales notaron que tres individuos cometían faltas al Reglamento de Seguridad Vial.

Después de entrevistarlos, se identificaron como Cristian “N” de 28 años, Néstor “N” de 26 años y Martín “N” de 35, a quienes les encontraron un total de tres dosis de un material similar a la droga sintética conocida como “cristal”.

En más resultados, Christian “N” de 19 años y Héctor “N” de 50 fueron detectados en la avenida Valentín Amador, de la colonia Azaleas, cuando cometían faltas administrativas, localizándoles un total de dos envoltorios de “cristal”.

Sobre la calle Anastasio Bustamante, en la colonia San Antonio, fue ubicado quien dijo llamarse Ángel “N” de 31 años, quien alteraba el orden, descubriéndole una bolsa con la misma droga.

En avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia Praderas del Maurel, los policías observaron a quien se identificó como Ángel “N” de 18 años, quien cometía faltas administrativas, asegurándole una dosis de “cristal”.

En la calle Bosques de San Rafael, en la colonia Bosques de Oriente, oficiales femeninas detectaron la presencia de Brenda “N” de 28 años, quien alteraba el orden y a quien se le encontró una bolsa con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada “cristal”.

Por último, Armando “N” de 28 años alteraba el orden en la avenida Zaragoza, de la colonia Quintas de la Hacienda, localizándole una bolsa de “cristal”.