Con droga, arrestan a 4 sujetos en Soledad

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Cuatro personas fueron detenidos en distintas intervenciones por oficiales de la Guardia Civil Municipal, por su probable participación en delitos contra la salud al ser encontrados en posesión de drogas.

En recorridos de vigilancia en las colonias El Zapote, Villas de Foresta y La Foresta, oficiales detectaron a distintas personas cometiendo faltas administrativas y durante su inspección se les localizaron bolsas con marihuana, por lo que quedaron detenidos Héctor "N", de 36 años; Alejandro "N", de 31 años; y Osvaldo "N", de 32 años.

Asimismo, al ser detectado alterando el orden público en la colonia Urbana Central Maquinaria fue detenido Cruz "N", a quien se le encontró en posesión de dosis de metanfetamina

Después de realizarles su certificación médica, todas estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

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