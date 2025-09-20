logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con marihuana, sorprenden a individuos en Chole

Por Redacción

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Con marihuana, sorprenden a individuos en Chole

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de enervantes.

El primer arresto se presentó en la avenida San Pedro, a la altura de la colonia Valle de San Isidro, donde una mujer intentaba abrir los candados de un estacionamiento privado, por lo que se acercaron a señalarle la sanción correspondiente, se identificó como Susy “N” de 25 años, encontrándole una bolsa con marihuana.

    Samuel “N” de 28 años, fue ubicado por agentes municipales en la calle Niños Héroes, en la Cabecera Municipal, cuando alteraba el orden, localizándole un envoltorio con  marihuana. 

En la avenida La Cofradía, de la colonia del mismo nombre, oficiales detectaron a quien dijo llamarse Everardo “N” de 19 años, quien cometía faltas administrativas, descubriéndole una bolsa con el enervante. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ahora capturan a tres “narcos” en la capital
Ahora capturan a tres “narcos” en la capital

Ahora capturan a tres “narcos” en la capital

SLP

Redacción

Se les detectó con dosis de drogas que al parecer vendían en distintas zonas

Fallece hombre cuando cambiaba llanta a su carro
Fallece hombre cuando cambiaba llanta a su carro

Fallece hombre cuando cambiaba llanta a su carro

SLP

Redacción

Estaba en la colonia El Vergel, donde le vino un infarto y se desvaneció

Conductora andaba en una camioneta robada
Conductora andaba en una camioneta robada

Conductora andaba en una camioneta robada

SLP

Redacción

Trailero resulta herido durante un accidente carretero
Trailero resulta herido durante un accidente carretero

Trailero resulta herido durante un accidente carretero

SLP

Redacción

Impactó por alcance contra otra unidad en la carretera a México