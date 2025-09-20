Con marihuana, sorprenden a individuos en Chole

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de enervantes.

El primer arresto se presentó en la avenida San Pedro, a la altura de la colonia Valle de San Isidro, donde una mujer intentaba abrir los candados de un estacionamiento privado, por lo que se acercaron a señalarle la sanción correspondiente, se identificó como Susy “N” de 25 años, encontrándole una bolsa con marihuana.

Samuel “N” de 28 años, fue ubicado por agentes municipales en la calle Niños Héroes, en la Cabecera Municipal, cuando alteraba el orden, localizándole un envoltorio con marihuana.

En la avenida La Cofradía, de la colonia del mismo nombre, oficiales detectaron a quien dijo llamarse Everardo “N” de 19 años, quien cometía faltas administrativas, descubriéndole una bolsa con el enervante.

