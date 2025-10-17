logo pulso
Con “mota”, apresan a par de vándalos

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Con “mota”, apresan a par de vándalos

Policías de la Guardia Civil de Soledad dos hombres por posesión de marihuana en la colonia Rancho Nuevo, en hechos que forman parte del trabajo destinado a inhibir la comisión de ilícitos.

Cuando los agentes transitaban sobre Avenida de las Américas, en la colonia mencionada, observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, por lo que se acercaron para señalarle la debida sanción. Después de entrevistarlo, se identificó como Cristian “N”, de 19 años, a quien le encontraron una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

Por otro lado, Valente “N” de 38 años, fue detectado por los policías en Avenida México, en la misma colonia, cuando alteraba el orden, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana. A ambos se les hizo saber que serían detenidos por posesión de enervantes, además se les informaron los derechos que les asisten.

Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, para después seguir con el debido proceso ante la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

