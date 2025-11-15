logo pulso
Con motos irregulares, arrestan a sujetos

Por Redacción

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Con motos irregulares, arrestan a sujetos

Derivado de la presencia que se despliega de forma permanente, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con reporte de robo, y a otro más por presentar documentos alterados para demostrar la propiedad de una motocicleta, esto en la colonia San José.

Cuando oficiales municipales transitaban sobre la avenida San Lorenzo, en la colonia mencionada, observaron a dos individuos que circulaban en dos motocicletas manejando de forma temeraria, por lo que se les solicitó detenerse para señalarles la debida sanción.

Después de entrevistar a los sujetos, éstos se identificaron como Julio “N” de 23 años y José “N” de 18, ambos presentaron una actitud agresiva, por lo que se consultó tanto su estatus legal como el de los vehículos en Plataforma México.

El resultado mostró que el primero tripulaba una moto con reporte de robo del pasado 7 de noviembre, en tanto que el segundo presentó documentos que no coincidían con los datos del automotor, tratando de demostrar que era el dueño de la moto marca Itálika FT125, de color azul.

A los dos les dieron a conocer que serían detenidos por tripular una motocicleta con reporte de robo y por presentar documentos alterados de un vehículo, siendo presentados ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal. 

