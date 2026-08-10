Con pistola y navaja, sorprenden a dos individuos

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Dos sujetos que portaban armas, uno traía pistola y el otro navaja, fueron detenidos en distintos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad y ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.

Se trata de Agustín "N", de 54 años y Antonio "N", de 32 años de edad, señalados por su respectiva participación en los probables delitos de portación de arma prohibida.

En un reporte en la colonia Genovevo Rivas Guillén Sur, donde se alertó a oficiales municipales de un hombre realizando detonaciones de arma de fuego frente a un domicilio.

Los agentes acudieron al lugar y lograron la detención de Agustín "N" quien andaba a bordo de una camioneta y en posesión de un arma de fuego calibre .9 milímetros, dos cargadores, cartuchos útiles y un casquillo percutido, siendo asegurado por el probable delito de portación de arma de fuego.

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Después, durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Primero de Mayo, oficiales detectaron a Antonio "N" manipulando una navaja en la vía publica, misma que quedó asegurada como indicio.

Los dos hombres fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y, posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con las armas aseguradas, para las diligencias.