logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con pistola y navaja, sorprenden a dos individuos

Por Redacción

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
Con pistola y navaja, sorprenden a dos individuos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dos sujetos que portaban armas, uno traía pistola y el otro navaja, fueron detenidos en distintos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad y ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal. 

      Se trata de Agustín "N", de 54 años y Antonio "N", de 32 años de edad, señalados por su respectiva participación en los probables delitos de portación de arma prohibida.

      En un reporte en la colonia Genovevo Rivas Guillén Sur, donde se alertó a oficiales municipales de un hombre realizando detonaciones de arma de fuego frente a un domicilio.

      Los agentes acudieron al lugar y lograron la detención de Agustín "N" quien andaba a bordo de una camioneta y en posesión de un arma de fuego calibre .9 milímetros, dos cargadores, cartuchos útiles y un casquillo percutido, siendo asegurado por el probable delito de portación de arma de fuego.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Después, durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Primero de Mayo, oficiales detectaron a Antonio "N" manipulando una navaja en la vía publica, misma que quedó asegurada como indicio.

      Los dos hombres fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y, posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con las armas aseguradas, para las diligencias.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Joven pierde la vida tras ataque armado en Tamuín
      Joven pierde la vida tras ataque armado en Tamuín

      Joven pierde la vida tras ataque armado en Tamuín

      SLP

      Redacción

      El infortunado falleció de camino al hospital, debido a las heridas

      Intendente escolar es apresado por violación
      Intendente escolar es apresado por violación

      Intendente escolar es apresado por violación

      SLP

      Redacción

      Asaltantes son aprehendidos por la PDI, ya en reclusión
      Asaltantes son aprehendidos por la PDI, ya en reclusión

      Asaltantes son aprehendidos por la PDI, ya en reclusión

      SLP

      Redacción

      Maleante tira bolsa con enervantes al huir de la policía
      Maleante tira bolsa con enervantes al huir de la policía

      Maleante tira bolsa con enervantes al huir de la policía

      SLP

      Redacción