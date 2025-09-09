logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Condenan a huasteco por machetear a policías

Por Redacción

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Condenan a huasteco por machetear a policías

Agentes de la Fiscalía General del Estado lograron una sentencia condenatoria de seis años y ocho meses de prisión ordinaria para un responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en la Huasteca potosina.

Juan “N”, fue detenido luego de agredir con un machete a dos policías municipales en la localidad de Picholco, del municipio de Axtla de Terrazas, el 25 de julio de 2024.

Tras su aseguramiento, la FGE condujo al señalado ante un Juez de Control, con quien primero quedó vinculado a proceso y, en avance a las indagatorias, el imputado aceptó su responsabilidad.

Ante ello, la defensa del señalado solicitó un procedimiento abreviado, el cual fue otorgado, y la autoridad judicial decretó la sentencia condenatoria que incluye seis años y ocho meses de prisión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, se le impusieron dos pagos monetarios para la reparación del daño causado, así como una sanción pecuniaria establecida por el Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece albañil al caer desde un 2º piso
Fallece albañil al caer desde un 2º piso

Fallece albañil al caer desde un 2º piso

SLP

Redacción

Trabajaba en una construcción en Villa de la Paz cuando tuvo el mortal percance

Detienen a dos parejas de presuntos “narcos”
Detienen a dos parejas de presuntos “narcos”

Detienen a dos parejas de presuntos “narcos”

SLP

Redacción

Se les detectó con droga a bordo de vehículos en distintos municipios

Hallan cuerpo de hombre flotando en un estanque
Hallan cuerpo de hombre flotando en un estanque

Hallan cuerpo de hombre flotando en un estanque

SLP

Redacción

Estaba ya en estado de putrefacción, se investigan las causas de la muerte

Sujetos pagaban gasolina con billetes falsos
Sujetos pagaban gasolina con billetes falsos

Sujetos pagaban gasolina con billetes falsos

SLP

Redacción

Fueron detenidos por los despachadores del negocio en la Col. El Polvorín