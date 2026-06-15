Conductor se va contra puestos en Abastos

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Gran susto se llevaron comerciantes en el mercado de Abastos, luego de que un automovilista perdiera el control del volante y se llevara varios puestos ubicados en la avenida Ricardo B. Anaya, en la zona del antiguo rastro.

De acuerdo a los hechos, antes del mediodía de este domingo un automóvil Nissan Versa circulaba por la avenida Ricardo B. Anaya en dirección al Anillo Periférico Oriente.

Cuando llegó a la calle Modesto Santa Cruz, el conductor pretendió ingresar a esa vía pero entonces perdió el control del volante y de esta forma chocó contra varios puestos que ahí se ubican causando varios daños, en especial a uno de ropa.

Elementos de la Policía Vial de Villa de Pozos, llegaron a tomar conocimiento del accidente, pero se esperaba que el conductor responsable llegara a un acuerdo de algún tipo de reparación con los dueños de los puestos afectados, de lo contrario el carro sería llevado a una pensión particular para las diligencias legales.

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