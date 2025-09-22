Conductor tiene mortal percance en V. de Reyes

VILLA DE REYES.- El conductor de una camioneta perdió la vida al salirse del camino y chocar contra varios árboles cuando circulaba por el camino vecinal que conduce a la comunidad de Las Rusias, perteneciente a Villa de Reyes.

El caso ocurrió después de las doce de la noche del sábado, incialmente una camioneta Toyota de color plata, circulaba por el camino que lleva hacia la comunidad referida.

En determinado momento, el conductor perdió el control del volante y de esta forma la unidad se salió del camino para impactarse contra varios mezquites fuera del asfalto, quedando entre la maleza con fuertes destrozos en la parte frontal.

Testigos llamaron a los cuerpos de auxilio y arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al conductor pero se percataron que por desgracia había perdido la vida a causa de las múltiples lesiones que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal de Villa de Reyes llegaron como primeros respondientes y resguardaron el área, posteriormente el cuerpo fue levantado por personal de Servicios Periciales para su traslado al Semele.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Luis Enrique y tenía su domicilio en la cabecera municipal de Villa de Reyes, según indicaron los familiares a las autoridades.

La destrozada camioneta fue enviada a una pensión y el Ministerio Público inició las diligencias sobre el mortal accidente, en espera de entregar el cuerpo a los familiares para la sepultura respectiva.