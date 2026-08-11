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Seguridad

Choque en Circuito Potosí afecta vialidad al norponiente

Elementos de la SSPC mantienen asegurada el área mientras peritos investigan el accidente

Por Redacción

Agosto 11, 2026 10:53 a.m.
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Choque en Circuito Potosí afecta vialidad al norponiente
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      Un choque de dos vehículos provoca afectaciones en la vialidad en el Circuito Potosí y la parte ascendente del puente Papagayos, con dirección a la colonia Villa Magna.

      El reporte se realizó cerca de las 10:00 de la mañana, cuando un tráiler hacía maniobra para ingresar a un inmueble, pero una camioneta Chevrolet Trax trató de eviarlo e impactó por alcance a un vehículo Renault y lo proyectó contra la contención.

      Solo se reportaron daños materiales. Elementos de las fuerzas municipales de la SSPC aseguran el área. Peritos de la SSPC toman conocimiento del accidente. 

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