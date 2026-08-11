Choque en Circuito Potosí afecta vialidad al norponiente
Elementos de la SSPC mantienen asegurada el área mientras peritos investigan el accidente
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Un choque de dos vehículos provoca afectaciones en la vialidad en el Circuito Potosí y la parte ascendente del puente Papagayos, con dirección a la colonia Villa Magna.
El reporte se realizó cerca de las 10:00 de la mañana, cuando un tráiler hacía maniobra para ingresar a un inmueble, pero una camioneta Chevrolet Trax trató de eviarlo e impactó por alcance a un vehículo Renault y lo proyectó contra la contención.
Solo se reportaron daños materiales. Elementos de las fuerzas municipales de la SSPC aseguran el área. Peritos de la SSPC toman conocimiento del accidente.
Derriba camioneta poste en la avenida Papagayos
Por suerte no hubo personas lesionadas
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Redacción
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