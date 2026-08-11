Choque en Circuito Potosí afecta vialidad al norponiente

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Un choque de dos vehículos provoca afectaciones en la vialidad en el Circuito Potosí y la parte ascendente del puente Papagayos, con dirección a la colonia Villa Magna.

El reporte se realizó cerca de las 10:00 de la mañana, cuando un tráiler hacía maniobra para ingresar a un inmueble, pero una camioneta Chevrolet Trax trató de eviarlo e impactó por alcance a un vehículo Renault y lo proyectó contra la contención.

Solo se reportaron daños materiales. Elementos de las fuerzas municipales de la SSPC aseguran el área. Peritos de la SSPC toman conocimiento del accidente.

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