Magra alza a apoyo para desaparecidos

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Mientras que el gobierno federal incrementó en 2.2 millones de pesos los recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, la aportación estatal apenas subió medio millón de pesos, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación.

Subsidio para la Comisión Estatal de Búsqueda en 2026

La dependencia publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el convenio sobre el subsidio a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para este año.

El documento señala que en este 2026, la aportación estatal asciende a 29.2 millones de pesos, de los cuales, el 77 por ciento proviene de recursos federales. Es decir, 22.6 millones de pesos.

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Detalles del incremento presupuestal y aportaciones

Por su parte, el estado potosino debe aportar 6.6 millones de pesos, equivalentes al 23 por ciento de la suma.

Con respecto a 2025, el convenio de ese periodo sumó 26.5 millones de pesos. Es decir, que en comparación, para este año se presentó un incremento global de 2.7 por ciento.

Sin embargo, el reparto de ese incremento fue asimétrico, pues al gobierno federal le correspondió un alza de 2.2 millones de pesos, pues su asignación fue de 20.4 millones de pesos.

En contraste, el gobierno potosino sólo se incrementó en 500 mil pesos, ya que su participación en 2025 sumó 6.1 millones de pesos.

El objeto del subsidio, según el convenio, es apoyar a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas "para contribuir a las acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas en el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí".