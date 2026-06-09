logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Fotogalería

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Magra alza a apoyo para desaparecidos

La entidad sólo aumentó 500 mil pesos a partida para búsqueda; el gobierno federal la subió 2.2mdp

Por Jaime Hernández

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Magra alza a apoyo para desaparecidos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Mientras que el gobierno federal incrementó en 2.2 millones de pesos los recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, la aportación estatal apenas subió medio millón de pesos, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación.

      Subsidio para la Comisión Estatal de Búsqueda en 2026

      La dependencia publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el convenio sobre el subsidio a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para este año.

      El documento señala que en este 2026, la aportación estatal asciende a 29.2 millones de pesos, de los cuales, el 77 por ciento proviene de recursos federales. Es decir, 22.6 millones de pesos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles del incremento presupuestal y aportaciones

      Por su parte, el estado potosino debe aportar 6.6 millones de pesos, equivalentes al 23 por ciento de la suma.

      Con respecto a 2025, el convenio de ese periodo sumó 26.5 millones de pesos. Es decir, que en comparación, para este año se presentó un incremento global de 2.7 por ciento.

      Sin embargo, el reparto de ese incremento fue asimétrico, pues al gobierno federal le correspondió un alza de 2.2 millones de pesos, pues su asignación fue de 20.4 millones de pesos.

      En contraste, el gobierno potosino sólo se incrementó en 500 mil pesos, ya que su participación en 2025 sumó 6.1 millones de pesos.

      El objeto del subsidio, según el convenio, es apoyar a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas "para contribuir a las acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas en el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        DinOasis será gratuito martes y miércoles
        DinOasis será gratuito martes y miércoles

        DinOasis será gratuito martes y miércoles

        SLP

        Redacción

        La iniciativa del gobernador Gallardo busca fortalecer la convivencia y el uso de espacios públicos en San Luis Potosí.

        Gráfico | CEPC, en alerta por Boris
        Gráfico | CEPC, en alerta por Boris

        Gráfico | CEPC, en alerta por "Boris"

        SLP

        Redacción

        Se monitorea posible tormenta tropical y la zona de inestabilidad cerca de Nicaragua

        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo
        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo

        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo

        SLP

        Samuel Moreno

        Señaló que el PAN debe construir un proyecto competitivo para 2027

        Se harían los ajustes correspondientes a Ley Serrano: JGTS
        Se harían los ajustes correspondientes a Ley Serrano: JGTS

        Se harían los ajustes correspondientes a 'Ley Serrano': JGTS

        SLP

        Rubén Pacheco

        Matizó que toda legislación por más perfecta que sea, está sujeta a reformas