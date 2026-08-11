Muere un hombre al caer en inmueble del Centro Histórico

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Un hombre perdió la vida al caer de un andamio en el interior de una casa de la calle Lerdo de Tejada 110, en el Centro Histórico.

De acuerdo con el reporte, al inmueble se le hacían remodelaciones, pero el accidente ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana.

Al sitio arribaron elementos de la SSPC municipal como primeros respondientes, quienes corroboraron el deceso del trabajador de unos 65 años.

Posteriormente, arribaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes investigan los hechos.

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