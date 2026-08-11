logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere un hombre al caer en inmueble del Centro Histórico

Elementos de la SSPC municipal y la FGE acudieron para confirmar y esclarecer el deceso

Por Redacción

Agosto 11, 2026 11:27 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre perdió la vida al caer de un andamio en el interior de una casa de la calle Lerdo de Tejada 110, en el Centro Histórico.

      De acuerdo con el reporte, al inmueble se le hacían remodelaciones, pero el accidente ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana.

      Al sitio arribaron elementos de la SSPC municipal como primeros respondientes, quienes corroboraron el deceso del trabajador de unos 65 años.

      Posteriormente, arribaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes investigan los hechos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico

      Cuatro personas fueron detenidas por lesiones mutuas y daños; viajaban con menores de edad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere un hombre al caer en inmueble del Centro Histórico
      Muere un hombre al caer en inmueble del Centro Histórico

      Muere un hombre al caer en inmueble del Centro Histórico

      SLP

      Redacción

      Elementos de la SSPC municipal y la FGE acudieron para confirmar y esclarecer el deceso

      Choque en Circuito Potosí afecta vialidad al norponiente
      Choque en Circuito Potosí afecta vialidad al norponiente

      Choque en Circuito Potosí afecta vialidad al norponiente

      SLP

      Redacción

      Elementos de la SSPC mantienen asegurada el área mientras peritos investigan el accidente

      Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados
      Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados

      Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados

      SLP

      Huasteca Hoy

      El percance ocurrió la madrugada de este martes en el bulevar Lázaro Cárdenas

      Andaba amenazando gente con su pistola
      Andaba amenazando gente con su pistola

      Andaba amenazando gente con su pistola

      SLP

      Redacción