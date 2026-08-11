Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados

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CIUDAD VALLES.— Dos personas resultaron lesionadas luego de que un automóvil deportivo chocó por alcance contra un taxi en el bulevar Lázaro Cárdenas, la mañana de este martes.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas, en el cruce del bulevar con la calle Madero, a la altura de la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un joven conducía un Dodge Charger rojo, con placas de una organización de transportistas, y circulaba por el bulevar en dirección de la glorieta Pedro Antonio Santos hacia el fraccionamiento Norte Residencial.

En el mismo sentido avanzaba un Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi, con número económico 742 del sitio Primero de Mayo, conducido por Alberto "N", conocido como "El Profe".

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El taxi se detuvo ante el cambio de luz del semáforo a rojo, pero el conductor del Charger no alcanzó a frenar y se impactó contra la parte posterior de la unidad de alquiler.

Por la fuerza del choque, el taxi fue proyectado hacia el carril contrario y terminó dentro del estacionamiento de una refaccionaria, mientras que el vehículo deportivo subió al camellón.

Ambos conductores resultaron lesionados. Con apoyo de voluntarios, fueron trasladados en vehículos particulares a distintos hospitales para recibir atención médica.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para resguardar las unidades y realizar las diligencias correspondientes. Los vehículos serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar responsabilidades.