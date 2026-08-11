logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados

El percance ocurrió la madrugada de este martes en el bulevar Lázaro Cárdenas

Por Huasteca Hoy

Agosto 11, 2026 08:30 a.m.
A
Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.— Dos personas resultaron lesionadas luego de que un automóvil deportivo chocó por alcance contra un taxi en el bulevar Lázaro Cárdenas, la mañana de este martes.

      El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas, en el cruce del bulevar con la calle Madero, a la altura de la colonia Francisco I. Madero.

      De acuerdo con la información recabada en el lugar, un joven conducía un Dodge Charger rojo, con placas de una organización de transportistas, y circulaba por el bulevar en dirección de la glorieta Pedro Antonio Santos hacia el fraccionamiento Norte Residencial.

      En el mismo sentido avanzaba un Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi, con número económico 742 del sitio Primero de Mayo, conducido por Alberto "N", conocido como "El Profe".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El taxi se detuvo ante el cambio de luz del semáforo a rojo, pero el conductor del Charger no alcanzó a frenar y se impactó contra la parte posterior de la unidad de alquiler.

      Por la fuerza del choque, el taxi fue proyectado hacia el carril contrario y terminó dentro del estacionamiento de una refaccionaria, mientras que el vehículo deportivo subió al camellón.

      Ambos conductores resultaron lesionados. Con apoyo de voluntarios, fueron trasladados en vehículos particulares a distintos hospitales para recibir atención médica.

      Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para resguardar las unidades y realizar las diligencias correspondientes. Los vehículos serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar responsabilidades.

      LEA TAMBIÉN

      Chocan motociclistas en acceso a gasolinera

      CIUDAD VALLES.- Ocurrió un choque entre dos motociclistas en la avenida Universidad; ambos conductores resultaron lesionados luego del impacto entre las unidades. El percance sucedió durante la tarde...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados
      Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados

      Chocan deportivo y taxi en Valles; dos lesionados

      SLP

      Huasteca Hoy

      El percance ocurrió la madrugada de este martes en el bulevar Lázaro Cárdenas

      Andaba amenazando gente con su pistola
      Andaba amenazando gente con su pistola

      Andaba amenazando gente con su pistola

      SLP

      Redacción

      Incendio consume patrulla de la PDI en Ciudad Valles
      Incendio consume patrulla de la PDI en Ciudad Valles

      Incendio consume patrulla de la PDI en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      Se presume que fue provocado, aunque nadie vio cómo inició el fuego

      Conductor resulta herido al chocar en contención
      Conductor resulta herido al chocar en contención

      Conductor resulta herido al chocar en contención

      SLP

      Redacción

      Circulaba por la carretera a Matehuala y el puente de avenida Acceso Norte