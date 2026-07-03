Da juez federal seis años de cárcel a un pistolero

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El juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, dictó sentencia condenatoria contra Juan "N", después de que la Fiscalía General de la República acreditará su participación en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin licencia y posesión simple de metanfetamina, cocaína y marihuana.

El sentenciado permanecerá en prisión seis años un mes y 12 días, luego de que un agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, acreditara ante el juez que fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, en la calle 5 de Mayo, comunidad de San Matilde, en el municipio de Santo Domingo.

Las autoridades detuvieron a Juan "N", cuando observaron que, de la mochila que cargaba, sobresalía lo que parecía el cañón de un arma, por lo que los elementos se acercaron a hacer una inspección.

Al momento de la detención, los elementos uniformados aseguraron un arma de fuego larga tipo rifle, abastecida con dos cartuchos útiles, 50 bolsas con dosis de la droga conocida como cristal, 15 bolsas con cocaína y 20 bolsas tipo ziploc con marihuana; un arma de fuego tipo pistola, con su respectivo cargador abastecido con 14 cartuchos.

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Juan "N", la droga y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en San Luis Potosí, instancia que llevó a proceso a la persona detenida, en donde el juez lo vinculó a proceso y derivado de las investigaciones, dictó la sentencia condenatoria referida.

Asimismo, las autoridades contemplan el pago de una multa pecunaria de 191 días, equivalente a 21 mil 609 pesos 74 centavos.