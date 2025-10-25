Dan a “narco” más de cuatro años de cárcel

Por vender droga, un sujeto que se hacía pasar como repartidor de comida fue sentenciado a más de cuatro años de prisión al recibir la condena de un juez luego de que la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, aportara los datos de prueba suficientes.

El ahora sentenciado responde al nombre de Óscar “B”, a quien también se le aplicó una multa monetaria.

Según el expediente, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, recibieron una denuncia de una persona que había visto a un repartidor de comida rápida, sacar unos paquetitos de lo que parecía marihuana y que los había entregado a otro joven.

Al acudir a corroborar la información, los policías encontraron a la persona que coincidía con las características proporcionadas, quien al notar la presencia policial trató de arrojar la mochila al interior de un inmueble.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al realizar una revisión de la mochila, los elementos localizaron dos bolsas, las cuales contenían 807 gramos de marihuana, en otra bolsa había 108 gramos de cristal y 20 bolsitas de plástico con la droga conocida como piedra, con un peso de seis gramos.

El imputado, la droga, la motocicleta y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien solicitó al juez de control, auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado impuso una sentencia condenatoria de cuatro años dos meses de prisión y multa de 80 días equivalentes a nueve mil 51 pesos 30 centavos.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.