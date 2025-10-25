Carambola en Periférico deja fuertes daños

Fuertes daños materiales se registraron en una carambola registrada en el Anillo Periférico Norte y la cima del puente de la avenida Pánfilo Natera, por suerte no se registraron personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde de este jueves cuando una camioneta Nissan Estaquitas, se desplazaba por el Periférico en dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Zacatecas.

A la altura del citado puente, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma impactó contra la parte posterior de un automóvil Mitsubishi Lancer que transitaba adelante, al cual proyectó contra otro carro, un Nissan Tiida.

Los tres vehículos presentaron daños materiales considerables, en especial los dos primeros, y elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron a tomar conocimiento.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas y los conductores llegarían a un acuerdo reparatorio respecto a los destrozos para que el caso no pasara a mayores.

El tránsito en ese tramo se volvió lento hasta que las unidades participantes fueron retiradas por los agentes policiales.