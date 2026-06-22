Dan cincuenta años de cárcel a secuestrador

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La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión ordinaria en contra de Jesús Alberto "N", por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Esto, luego de presentar pruebas contundentes, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

De acuerdo con las investigaciones, fue el tres de marzo de 2021 que el ahora sentenciado interceptó a una persona mientras transitaba a bordo de una camioneta, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Posteriormente, mediante el uso de la fuerza y amenazas, la privó de su libertad y la trasladó a un inmueble donde fue mantenida en cautiverio. Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial determinó el pago correspondiente por concepto de reparación del daño y sanción pecuniaria, derivado de la conducta ilícita cometida por el ahora sentenciado.

Con los datos de prueba recabados durante la integración de la carpeta de investigación, personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos consiguió acreditar plenamente la responsabilidad penal de Jesús Alberto "N", obteniendo así el fallo condenatorio que derivó en la imposición de la sentencia respectiva.