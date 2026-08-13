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Seguridad

Aparatoso choque en salida a Matehuala; sólo daños

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los conductores, sin necesidad de traslado hospitalario

Por Redacción

Agosto 13, 2026 09:41 a.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

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      Un fuerte accidente en carriles centrales de la que sale a Matehuala se regsotró esta mañana, justo en el tramo de puente Valentín Amador y el puente del Acceso Norte.

      El reporte fue cerca de las 9:00 de la mañana, donde el chofer de una camioneta Ford de color blanco que circulaba sobre carriles centrales pierde el control hacia su izquierda saliendo de la cinta asfáltica para impactar contra un árbol.

      Después, da medio giro obstruyendo el carril derecho para cortarle la circulación a una camioneta MG de color azul.

      Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes solo valoraron a los conductores, no ameritando traslado.

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      Peritos de la Guardia Civil de Soledad toman conocimiento del accidente. 

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