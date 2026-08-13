Aparatoso choque en salida a Matehuala; sólo daños
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los conductores, sin necesidad de traslado hospitalario
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un fuerte accidente en carriles centrales de la que sale a Matehuala se regsotró esta mañana, justo en el tramo de puente Valentín Amador y el puente del Acceso Norte.
El reporte fue cerca de las 9:00 de la mañana, donde el chofer de una camioneta Ford de color blanco que circulaba sobre carriles centrales pierde el control hacia su izquierda saliendo de la cinta asfáltica para impactar contra un árbol.
Después, da medio giro obstruyendo el carril derecho para cortarle la circulación a una camioneta MG de color azul.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes solo valoraron a los conductores, no ameritando traslado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Peritos de la Guardia Civil de Soledad toman conocimiento del accidente.
Choca conductor contra un auto estacionado en Soledad
Peritos de la Guardia Civil de Soledad acudieron para deslindar responsabilidades tras el choque sin lesionados.
no te pierdas estas noticias
Aparatoso choque en salida a Matehuala; sólo daños
Redacción
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los conductores, sin necesidad de traslado hospitalario