Cae hombre acusado de golpear a recepcionista en hotel de Santa Fe

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Octavio Jorge Cortés, fue detenido por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra una recepcionista de un hotel en Santa Fe, el pasado 29 de junio en el Park Life Paradox.

Fiscalía CDMX y coordinación internacional

Fue localizado y detenido en San Diego, California, tras escapar de México. La detención es resultado del trabajo de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y al intercambio de información con autoridades estadounidenses.

El caso fue presentado primero en el programa "Por la Mañana" de Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.

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Detalles confirmados de la agresión

De acuerdo con la investigación, agredió física y verbalmente a la trabajadora, luego de reclamarle de manera violenta: "Es una pendeja, dame el puto teléfono". La agresión ocurrió frente a un elemento de seguridad del establecimiento.

Tras los hechos, el Ministerio Público reunió los datos de prueba que permitieron establecer su probable participación y obtuvo una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa.

Al existir la posibilidad de que el investigado hubiera abandonado el país, la Fiscalía capitalina extendió la búsqueda fuera de México y solicitó la emisión de una ficha roja ante Interpol.

De manera paralela, autoridades capitalinas intercambiaron información con instituciones estadounidenses y solicitaron la generación de alertas migratorias para facilitar su localización.

Las acciones permitieron identificar al sospechoso en territorio estadounidense, donde finalmente fue detenido por autoridades migratorias en San Diego, California.

Una vez confirmada su identidad, se estableció que se trataba de la persona buscada por la Fiscalía CDMX en cumplimiento de una orden de aprehensión.

El imputado permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses, mientras la Fiscalía capitalina mantiene comunicación con instituciones de ese país y autoridades federales mexicanas para solicitar su deportación a México.

La Fiscalía CDMX destacó que la coordinación internacional busca evitar que personas investigadas por delitos graves evadan la acción de la justicia al salir del territorio nacional.

Asimismo, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer las investigaciones relacionadas con violencia contra las mujeres y ampliar las capacidades de localización de personas requeridas por la justicia.

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Conforme al principio de presunción de inocencia, Octavio "N" debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente que determine su responsabilidad penal.