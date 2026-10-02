Deja carambola en rúa a México fuertes daños
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Una carambola registrada en la carretera a México dejó fuertes daños materiales, aunque por suerte no hubo heridos graves y participaron cuatro vehículos que circulaban en dirección a Villa de Pozos.
De acuerdo a los hechos, alrededor de las siete de la noche de este jueves, inicialmente un camión de personal color blanco, de la empresa Transportes Empresariales del Bajío, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección a Pozos.
Fue a la altura del Eje 104 de la Zona Industrial, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de una camioneta Ford de color blanco que por ahí circulaba, la cual también fue proyectada al frente y se impactó contra una camioneta blanca de tres toneladas.
A su vez, la unida de carga le pegó a un cuarto vehículo pero en este caso el conductor optó por retirarse del lugar sin reclamar daños y solamente quedaron tres unidades con fuertes destrozos, en especial la camioneta Ford de procedencia extranjera que acabó en pérdida total al recibir impactos tanto en la parte trasera como la delantera.
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Por fortuna no hubo personas lesionadas en este caso y se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio respecto a los daños, en presencia de las autoridades respondientes.
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