Depravado manoseó a una menor y ya fue apresado

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Por el presunto delito de abuso sexual calificado en agravio de una persona menor de edad, la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Elder "N", de 31 años de edad, esto en el municipio de Tancanhuitz.

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron el 11 de mayo de 2026, cuando la víctima se encontraba en la calle principal de la comunidad de Cuilonico, en el municipio de Coxcatlán, cerca de una escuela primaria. En ese lugar, el señalado presuntamente se acercó por detrás y le realizó tocamientos de índole sexual.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, un Juez de Control adscrito a la Cuarta Región Judicial del Estado, con sede en Tancanhuitz, libró el mandamiento judicial correspondiente.

En cumplimiento de dicha orden, los agentes investigadores localizaron y detuvieron a Elder "N", a quien le hicieron saber el contenido del mandamiento judicial y los derechos que le asisten como persona detenida.

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Posteriormente, el señalado fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.