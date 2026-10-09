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Desarman a maleantes en colonias de Chole

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Desarman a maleantes en colonias de Chole
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      En recorridos permanentes de seguridad en colonias y comunidades de Soledad, oficiales de la Guardia Civil Municipal detuvieron a Wilfredo "N", de 54 años, y Gregorio "N", de 40 años, por su probable participación en el delito de portación de arma prohibida.

      A través de un reporte ciudadano por la presencia de un sujeto portando un arma blanca en la colonia Villa de Foresta, los oficiales se aproximaron al sitio referido, corroborando los hechos donde se aseguró a Wilfredo "N".

      Más tarde, en la Unidad Ponciano Arriaga, los agentes municipales detuvieron a Gregorio "N", de 40 años, quien inicialmente fue detectado cometiendo una falta administrativa y durante su inspección se le localizó una navaja. En las distintas intervenciones, los detenidos fueron informados que serían trasladados a la comandancia central para realizar su certificación médica y captura de datos, para después ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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