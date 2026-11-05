Solo daños dejan tres accidentes en carreteras

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En tres siniestros viales ocurridos este miércoles, en diferentes carreteras dentro de la zona metropolitana, no se reportó ningún herido, solamente daños materiales.

En el primero de ellos, en la carretera a México, el chofer de un tráiler sacó del área de rodamiento a una camioneta que terminó en el desnivel de la vía y luego se dio a la fuga.

Esto sucedió alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando una camioneta Mitsubishi de color negro circulaba sobre el ramal de la lateral de la ´57 y, al llegar a la intersección con lateral del circuito Potosí, un tráiler que circulaba en la misma dirección lo impactó por su costado izquierdo, empujándolo hacia el desnivel.

Tras ello, el vehículo terminó con daños de consideración, sin embargo, los ocupantes salieron por su propio pie y esperaron la llegada de las autoridades para que los auxiliaran a trasladar su unidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otro lado, un auto sedán se impactó contra un tráiler en los carriles centrales de la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Primero de Mayo, en Soledad.

El reporte se recibió hacia las 12:30 del mediodía, cuando el pesado vehículo maniobraba sobre la vía para ingresar a un inmueble y le terminó cortando la circulación al auto que transitaba con dirección al distribuidor Juárez y que se colisionó contra él, dejando el carro con fuertes daños en su parte frontal.

A pesar de los destrozos, el automovilista resultó solamente con golpes, al igual que un menor, quienes no ameritaron su traslado a un hospital para su atención médica. Posteriormente, al lugar arribó Tránsito Municipal de Soledad para tomar conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades.

Finalmente, en la carretera a Zacatecas un vehículo KIA de color rojo acabó en pérdida total, al volcar y caer al desnivel, luego de que el conductor, en determinado momento, perdiera el control del volante hacia su derecha.

Fue en el kilómetro 16 donde arribó la Policía Municipal de Mexquitic para atender el reporte sobre el siniestro vial, en que, al parecer, el auto circulaba a exceso de velocidad y terminó con los neumáticos hacia arriba. Al lugar se trasladó una grúa para poder sacar el auto del desnivel y trasladarlo a una pensión.

La corporación informó que no se requirió trasladar a recibir atención médica al automovilista, por lo que únicamente se determinaron pérdidas materiales.