Por dopaje, arquera mexicana queda fuera de los Olímpicos

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El deporte mexicano arrancó julio con una noticia que representa un duro golpe para una de sus atletas con mayor proyección internacional.

Mariana Bernal, integrante de la selección nacional de tiro con arco compuesto, recibió una sanción de tres años por una infracción a las normas antidopaje, una decisión que no solo afecta su carrera deportiva de manera inmediata, sino que también la deja sin posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Agencia Internacional de Controles (ITA) confirmó que la deportista dio positivo por nandrolona, un esteroide anabólico prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje debido a sus efectos para aumentar la masa muscular, la fuerza y acelerar la recuperación física.

De acuerdo con el organismo, Bernal permanecerá suspendida del 22 de diciembre de 2025 al 21 de diciembre de 2028, una medida que la obliga a mantenerse alejada de toda competencia oficial y que representa uno de los casos de dopaje más relevantes para el deporte mexicano en los últimos años.

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Además de la suspensión, la arquera mexicana de 23 años será despojada de la medalla de oro obtenida en la Copa del Mundo de China de octubre pasado, torneo en el que venció a Andrea Becerra en una final que significó uno de los mayores éxitos de su carrera.

La ITA detalló que la arquera mexicana admitió haber cometido la infracción y asumió su responsabilidad durante el proceso. Gracias a ello, recibió una reducción de un año en el periodo de suspensión, que finalmente quedó fijado en tres años.