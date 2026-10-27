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Seguridad

Detienen a 34 supuestos infractores en un día

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a 34 supuestos infractores en un día
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      La Guardia Civil Estatal informó que durante las últimas horas 34 personas fueron detenidas, en toda la entidad. Además, una adulta mayor extraviada fue auxiliada para poder volver con su familia.

      La corporación dio a conocer que los detenidos están relacionados con probables delitos contra la salud, lesiones, robo, allanamiento, violencia familiar, conducción de vehículos con placas sobrepuestas y delitos contra la seguridad de tránsito, por lo que quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

      decomisos

      En estos operativos, también se aseguraron seis vehículos, 290 gramos de marihuana, 46 dosis de una sustancia con características similares al cristal, una dosis de una sustancia con características similares a la cocaína y un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró que se mantienen los operativos de vigilancia y prevención en los 59 municipios.

      auxilio

      Por otra parte, en la capital, sobre la avenida Salvador Nava Martínez, frente al Asta Bandera, elementos estatales encontraron a una mujer de  67 años de edad que se encontraba desorientada y no sabía cómo regresar a su domicilio.

      Ante esta situación, los agentes le proporcionaron resguardo y la trasladaron en una unidad oficial para facilitar su identificación y ubicar su domicilio y tras las labores correspondientes, se confirmó que la mujer residía en la colonia Industrial Mexicana, por lo que se realizó el traslado hasta su vivienda, donde fue entregada a un familiar, quien agradeció el apoyo brindado por la corporación para salvaguardar la integridad de la adulta mayor y facilitar su regreso seguro con sus seres queridos.

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