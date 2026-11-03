logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a "agresivo" sujeto en la Col. El Morro

Por Redacción

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a "agresivo" sujeto en la Col. El Morro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la colonia El Morro, un reporte ciudadano alertó a elementos de la Guardia Civil de Soledad sobre la presencia de una persona agresiva en los alrededores de una gasolinera.

      Tras ello, oficiales municipales se trasladaron al sitio y durante la intervención detuvieron a quien se identificó como Natalio "N", de 31 años, señalado por los delitos de lesiones y amenazas.

      De acuerdo con información oficial, los agentes ubicaron al hombre que coincidía con las características reportadas y quien presuntamente minutos antes habría agredido y amenazado al reportante, el cual al notar la presencia de los oficiales solicitó proceder legalmente por temor a represalias.

      Ante el señalamiento, Natalio "N" fue asegurado y trasladado para su certificación médica a la comandancia municipal, para finalmente quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reportan cinco personas lesionadas por incidente con pirotecnia en panteón de Xilitla
        Reportan cinco personas lesionadas por incidente con pirotecnia en panteón de Xilitla

        Reportan cinco personas lesionadas por incidente con pirotecnia en panteón de Xilitla

        SLP

        Redacción

        Las autoridades municipales de Xilitla mantienen coordinación con cuerpos de emergencia para atender a los lesionados y seguir su estado de salud.

        Cae Osiris N por ataque con armas de fuego
        Cae Osiris N por ataque con armas de fuego

        Cae Osiris "N" por ataque con armas de fuego

        SLP

        Pulso Online

        Las agresiones ocurrieron en septiembre y octubre de 2026 en la capital potosina

        Sorprenden a ladrón al interior de BBVA de zona centro
        Sorprenden a ladrón al interior de BBVA de zona centro

        Sorprenden a ladrón al interior de BBVA de zona centro

        SLP

        Pulso Online

        El hombre hizo un boquete en un conducto de ventilación; fue puesto a disposición de la FGE

        Carro se quema por falla en sistema eléctrico
        Carro se quema por falla en sistema eléctrico

        Carro se quema por falla en sistema eléctrico

        SLP

        Redacción