Detienen a "agresivo" sujeto en la Col. El Morro

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En la colonia El Morro, un reporte ciudadano alertó a elementos de la Guardia Civil de Soledad sobre la presencia de una persona agresiva en los alrededores de una gasolinera.

Tras ello, oficiales municipales se trasladaron al sitio y durante la intervención detuvieron a quien se identificó como Natalio "N", de 31 años, señalado por los delitos de lesiones y amenazas.

De acuerdo con información oficial, los agentes ubicaron al hombre que coincidía con las características reportadas y quien presuntamente minutos antes habría agredido y amenazado al reportante, el cual al notar la presencia de los oficiales solicitó proceder legalmente por temor a represalias.

Ante el señalamiento, Natalio "N" fue asegurado y trasladado para su certificación médica a la comandancia municipal, para finalmente quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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