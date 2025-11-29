Detienen a dos por portación de arma prohibida

Derivado de patrullajes que se realizan en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en las colonias San Felipe y 21 de Marzo.

En la calle Tamuín, de la colonia San Felipe, oficiales municipales ubicaron a un individuo que comenzó a agredirlos verbalmente, por lo que se acercaron para indicarle que sería sancionado.

Luego de entrevistarlo, se identificó como Víctor “N” de 34 años, a quien se le encontró un objeto punzocortante similar a una daga.

Por otra parte, sobre Avenida José de Gálvez, a la altura de la colonia 21 de Marzo, policías soledenses tuvieron contacto con un sujeto que cometía faltas al Reglamento de Seguridad Vial.

Después de varios minutos de diálogo, dijo llamarse Noé “N” de 25 años, localizándole un utensilio metálico con filo semejante a una navaja.

A los dos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.