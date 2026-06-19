Detienen a hombre por daños a vehículo y vivienda en Los Salazares
Los afectados señalaron que el presunto responsable arrojó piedras contra un automóvil y un inmueble
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Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Municipal tras ser señalado por presuntamente causar daños a un vehículo y a una vivienda en la colonia Los Salazares, al norte de la capital potosina.
De acuerdo con el reporte, vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades luego de que un individuo arrojara piedras contra un automóvil estacionado y la fachada de un inmueble, provocando diversos daños materiales.
Los afectados identificaron al presunto responsable y señalaron además que existe una orden de restricción en su contra, por lo que los oficiales procedieron a intervenir.
Tras recabar el señalamiento de las víctimas, los agentes municipales realizaron el aseguramiento del sujeto y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que determinará su situación legal y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
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