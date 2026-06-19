Ignoran restricción de estacionamiento frente al Registro Civil

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Frente al Registro Civil de San Luis Potosí, sobre la calle Reforma, automovilistas ocupan de manera cotidiana zonas donde está prohibido estacionarse, lo que genera complicaciones viales en el primer cuadro de la ciudad.

En el lugar se observan vehículos detenidos sobre línea amarilla y también en espacios reservados para personas con discapacidad, pese a que se trata de un área con alta afluencia de personas que acuden a realizar trámites o laboran en oficinas cercanas.

La ocupación irregular también afecta el cruce peatonal, pues los vehículos estacionados en zonas prohibidas reducen la visibilidad y obligan a las personas a rodear las unidades para poder atravesar la calle.

La situación, de acuerdo con personas que transitan por la zona, no es ocasional: ocurre prácticamente todos los días y las unidades permanecen durante varias horas sin que se observe presencia constante de elementos de Policía Vial municipal para ordenar el tránsito o retirar vehículos.

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La invasión de estos espacios reduce el margen de circulación sobre Reforma y complica el ascenso, descenso y paso de vehículos frente a las oficinas públicas.

Hasta el momento no se ha informado si la autoridad municipal realizará operativos para sancionar el estacionamiento indebido en esa zona.