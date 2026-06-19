Detienen a dos hombres con droga y una motocicleta en SLP
La Guardia Civil Estatal informó que los detenidos son investigados por presuntos delitos contra la salud.
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La Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres presuntamente relacionados con delitos contra la salud, durante labores de vigilancia realizadas en San Luis Potosí.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, los detenidos fueron identificados como José "N", de 43 años, y Brayan "N", de 18 años, ambos originarios de San Luis Potosí.
La corporación informó que a los hombres les fueron aseguradas diversas dosis de una sustancia con características del "cristal", además de una motocicleta.
Los detenidos, la droga y la unidad quedaron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.
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Según la dependencia estatal, estas acciones forman parte de los operativos permanentes de prevención y vigilancia realizados en las cuatro regiones del estado.
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