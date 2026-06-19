logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vandalizan pizzería en Carranza tras triunfo de México

Videos difundidos en redes sociales muestran daños al interior y exterior del Little Caesars

Por Redacción

Junio 19, 2026 11:18 a.m.
A
Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur terminaron en actos de vandalismo contra una pizzería ubicada sobre avenida Venustiano Carranza, en San Luis Potosí.

      De acuerdo con un video difundido en redes sociales por El Portal SLP, un grupo de aficionados causó daños al interior y exterior del Little Caesars Pizza Glorieta Carranza, ubicado en avenida Venustiano Carranza 2380, en la zona de la Glorieta.

      En las grabaciones se observa a varias personas tirando mesas, empujando mobiliario y dejando en desorden distintas áreas del establecimiento, mientras continuaban los festejos por el resultado del partido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hasta el momento no existe un reporte oficial sobre el monto de los daños ni sobre personas detenidas por estos hechos. La pizzería tampoco ha emitido una postura pública sobre lo ocurrido.

      Los videos generaron críticas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que la celebración deportiva derivara en afectaciones a un negocio y a sus trabajadores.

      Se espera que las autoridades informen si existe denuncia formal o alguna investigación para identificar a los responsables.

      LEA TAMBIÉN

      Activan operativo vial en la glorieta González Bocanegra por triunfo de México

      La concentración de aficionados obligó a implementar cierres anticipados y desvíos en avenidas cercanas

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Festejos por la Selección dejan un lesionado en Glorieta Bocanegra
      Festejos por la Selección dejan un lesionado en Glorieta Bocanegra

      Festejos por la Selección dejan un lesionado en Glorieta Bocanegra

      SLP

      Redacción

      Un hombre cayó de un vehículo en movimiento durante las celebraciones; recibió atención médica en el lugar

      FGE, sin denuncias por vandalismo en festejos futboleros
      FGE, sin denuncias por vandalismo en festejos futboleros

      FGE, sin denuncias por vandalismo en festejos futboleros

      SLP

      Rubén Pacheco

      Aparte, las GCE implementó el operativo 'Euforia' durante las celebraciones sin reportar incidentes

      Detienen a hombre por daños a vehículo y vivienda en Los Salazares
      Detienen a hombre por daños a vehículo y vivienda en Los Salazares

      Detienen a hombre por daños a vehículo y vivienda en Los Salazares

      SLP

      Redacción

      Los afectados señalaron que el presunto responsable arrojó piedras contra un automóvil y un inmueble

      Ignoran restricción de estacionamiento frente al Registro Civil
      Ignoran restricción de estacionamiento frente al Registro Civil

      Ignoran restricción de estacionamiento frente al Registro Civil

      SLP

      Redacción

      Vehículos ocupan diariamente línea amarilla y espacios reservados para personas con discapacidad sobre la calle Reforma