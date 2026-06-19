Vandalizan pizzería en Carranza tras triunfo de México
Videos difundidos en redes sociales muestran daños al interior y exterior del Little Caesars
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Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur terminaron en actos de vandalismo contra una pizzería ubicada sobre avenida Venustiano Carranza, en San Luis Potosí.
De acuerdo con un video difundido en redes sociales por El Portal SLP, un grupo de aficionados causó daños al interior y exterior del Little Caesars Pizza Glorieta Carranza, ubicado en avenida Venustiano Carranza 2380, en la zona de la Glorieta.
En las grabaciones se observa a varias personas tirando mesas, empujando mobiliario y dejando en desorden distintas áreas del establecimiento, mientras continuaban los festejos por el resultado del partido.
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Hasta el momento no existe un reporte oficial sobre el monto de los daños ni sobre personas detenidas por estos hechos. La pizzería tampoco ha emitido una postura pública sobre lo ocurrido.
Los videos generaron críticas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que la celebración deportiva derivara en afectaciones a un negocio y a sus trabajadores.
Se espera que las autoridades informen si existe denuncia formal o alguna investigación para identificar a los responsables.
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