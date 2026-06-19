Sheinbaum no viajará a Brasil por acuerdo Pemex-Petrobras

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó viajar a Brasil para la firma del acuerdo de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, al señalar que por el momento permanecerá en el país para atender diversos asuntos de gobierno.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal informó que será un equipo integrado por funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía (Sener) el que acudirá la próxima semana a Brasil para formalizar el convenio con la empresa petrolera brasileña.

"No pensamos salir pronto del país, vamos a estar aquí. Hay muchos temas y hay que estar aquí", afirmó.

Sheinbaum explicó que la delegación mexicana viajará para concretar el mecanismo legal que permitirá fortalecer la cooperación entre ambas compañías energéticas.

"Ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex. Entonces viaja el equipo para allá y ahí van a tener una primera firma y de ahí viene un trabajo muy importante", señaló.

La presidenta precisó que el viaje está previsto para el próximo lunes y adelantó que participará el director general de Pemex, acompañado de funcionarios de la Secretaría de Energía.

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"El lunes se va el equipo, creo que va también el director de Pemex y un equipo de la Secretaría de Energía, para poder ya hacer el detalle y hacer una primera firma", indicó.

Respecto a la posibilidad de que el acuerdo requiera la firma de los mandatarios de ambos países, Sheinbaum consideró que no sería necesario, aunque señaló que el tema deberá revisarse con el área jurídica correspondiente.