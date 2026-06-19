logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum no viajará a Brasil por acuerdo Pemex-Petrobras

La presidenta dijo que permanecerá en México y que una delegación de Pemex y Sener acudirá a concretar la firma.

Por El Universal

Junio 19, 2026 11:10 a.m.
A
Sheinbaum no viajará a Brasil por acuerdo Pemex-Petrobras
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó viajar a Brasil para la firma del acuerdo de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, al señalar que por el momento permanecerá en el país para atender diversos asuntos de gobierno.

      Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal informó que será un equipo integrado por funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía (Sener) el que acudirá la próxima semana a Brasil para formalizar el convenio con la empresa petrolera brasileña.

      "No pensamos salir pronto del país, vamos a estar aquí. Hay muchos temas y hay que estar aquí", afirmó.
      Sheinbaum explicó que la delegación mexicana viajará para concretar el mecanismo legal que permitirá fortalecer la cooperación entre ambas compañías energéticas.

      "Ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex. Entonces viaja el equipo para allá y ahí van a tener una primera firma y de ahí viene un trabajo muy importante", señaló.
      La presidenta precisó que el viaje está previsto para el próximo lunes y adelantó que participará el director general de Pemex, acompañado de funcionarios de la Secretaría de Energía.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "El lunes se va el equipo, creo que va también el director de Pemex y un equipo de la Secretaría de Energía, para poder ya hacer el detalle y hacer una primera firma", indicó.

      Respecto a la posibilidad de que el acuerdo requiera la firma de los mandatarios de ambos países, Sheinbaum consideró que no sería necesario, aunque señaló que el tema deberá revisarse con el área jurídica correspondiente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum no viajará a Brasil por acuerdo Pemex-Petrobras
      Sheinbaum no viajará a Brasil por acuerdo Pemex-Petrobras

      Sheinbaum no viajará a Brasil por acuerdo Pemex-Petrobras

      SLP

      El Universal

      La presidenta dijo que permanecerá en México y que una delegación de Pemex y Sener acudirá a concretar la firma.

      Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua
      Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua

      Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua

      SLP

      Redacción

      El conductor fue detenido más tarde, luego de chocar contra un poste; al menos cuatro personas están lesionadas

      Sheinbaum celebra que siga investigación por Guardería ABC
      Sheinbaum celebra que siga investigación por Guardería ABC

      Sheinbaum celebra que siga investigación por Guardería ABC

      SLP

      El Universal

      Anunció que solicitará a la fiscal general un informe público sobre las consecuencias legales de la decisión de la Corte

      Tribunal Federal ratifica sentencia absolutoria a Israel Vallarta
      Tribunal Federal ratifica sentencia absolutoria a Israel Vallarta

      Tribunal Federal ratifica sentencia absolutoria a Israel Vallarta

      SLP

      El Universal

      Estuvo preso casi 20 años acusado de secuestro agravado y fue liberado en agosto de 2025