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Comunicador amenazado ya tiene medidas de protección: FGE

En el caso del propietario de Código Rojo, García Cázares aclaró que no está detenido por su labor informativa

Por Rubén Pacheco

Junio 19, 2026 12:01 p.m.
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María Manuela García Cázares/Foto: Pulso

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      María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que Antonio Meza, director del portal Noticias San Luis Potosí, denunció que recientemente balearon la casa de su madre y le dejaron una cabeza de cerdo con un mensaje intimidante.

      Expuso que, si bien, el Ministerio Público se encuentra en proceso de integrar la carpeta de investigación, se dictaron medidas de protección para el comunicador, cuya ejecución es atendida por la Guardia Civil Estatal (GCE).

      En el caso de Christian Herrera, propietario de la página Código Rojo en el municipio de Ciudad Valles, aclaró que no se encuentra procesado por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la llamada "Ley Serrano", sino por el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones o uniformes.

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      La tarde del pasado 21 de mayo, el creador del contenido fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI). Inicialmente se pensaba que estaba indiciado por el mismo caso de las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, sin embargo, hoy quedó descartado.

      García Cázares informó que luego de ser presentado ante el juez de Control fue vinculado a proceso por dicho ilícito. Como medida cautelar, el juzgado a cargo de la causa penal determinó imponer prisión preventiva, detalló. 

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