Rescató FGE a 20 perros con vida en inmueble de Milpillas

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Derivado de un cateo realizado por la Policía de Investigación (PDI) en una propiedad en la localidad capitalina de Milpillas, se logró rescatar con vida a 20 perros en malas condiciones de salud, sin embargo, también a varios fallecidos.

Derivado del estado de descomposición en que se encontraron los cadáveres, el personal pericial lleva a cabo la contabilización de a cuántos ejemplares corresponden los restos.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que el pasado 16 de junio se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Refirió que, de acuerdo con los primeros testimonios vecinales, no se tiene identificado a la persona propietaria del inmueble, sin embargo, sí conocen a quien habitaba la casa habilitada como criadero.

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"Se está haciendo la investigación. Ya fueron rescatados y estamos integrando la carpeta (de investigación)", añadió.