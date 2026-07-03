Detienen a otro cobrador ilegítimo en Soledad

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Un nuevo caso de cobranza ilegítima fue reportado a agentes de la Guardia Civil de Soledad, quienes llevaron a cabo la detención de Jason "N", de 36 años, en la colonia Rivas Guillén Norte.

Su detención derivó de un auxilio solicitado por una mujer,quien dijo a los oficiales que un sujeto la amenazó de muerte para cobrar una deuda que aseguró no tener.

Los oficiales lograron observar en la calle Andrade al señalado junto a una motocicleta marca Bajaj, color blanca, a quien abordaron para entrevistarlo por los señalamientos a la denunciante y que incurrían en la comisión de un posible delito.

El sujeto adoptó una actitud evasiva y en apego al protocolo establecido, se le realizó un inspección de rutina no encontrándole objetos constitutivos de delito.

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Varios vecinos afectados por las actividades de cobranza del señalado comenzaron a acercarse para agredirlo y los oficiales lo trasladaron a la comandancia para su posterior disposición ante la Fiscalía General del Estado.