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Detienen a otro cobrador ilegítimo en Soledad

Por Redacción

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a otro cobrador ilegítimo en Soledad
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      Un nuevo caso de cobranza ilegítima fue reportado a agentes de la Guardia Civil de Soledad, quienes llevaron a cabo la detención de Jason "N", de 36 años, en la colonia Rivas Guillén Norte.

      Su detención derivó de un auxilio solicitado por una mujer,quien dijo a los oficiales que un sujeto la amenazó de muerte para cobrar una deuda que aseguró no tener.

      Los oficiales lograron observar en la calle Andrade al señalado junto a una motocicleta marca Bajaj, color blanca, a quien abordaron para entrevistarlo por los señalamientos a la denunciante y que incurrían en la comisión de un posible delito.

      El sujeto adoptó una actitud evasiva y en apego al protocolo establecido, se le realizó un inspección de rutina no encontrándole objetos constitutivos de delito. 

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      Varios vecinos afectados por las actividades de cobranza del señalado comenzaron a acercarse para agredirlo y los oficiales lo trasladaron a la comandancia para su posterior disposición ante la Fiscalía General del Estado.

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