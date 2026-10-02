Detienen con dosis de cocaína a sujeto en el Centro

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En Los Huaracheros, un hombre fue encontrado en posesión de varias dosis de cocaína, por lo que elementos de la policía capitalina lo detuvieron.

De acuerdo con información oficial, los agentes realizaban recorridos preventivos en el Centro de la ciudad, detectando a un grupo de hombres aparentemente consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública, que al notar la presencia policial comenzaron a dispersarse.

Uno de los individuos detenidos, comenzó a gritar y a tomar una actitud agresiva hacia los agentes por lo que se realizó su aseguramiento y durante la revisión preventiva se le encontró en posesión de siete bolsas de plástico tipo ziploc en color rojo que contenían una sustancia blanca con características similares a la cocaína.

Fue entonces que se le informó del probable delito cometido, procediendo a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien dijo llamarse Juan Adrián "N" de 42 años, quien luego de una certificación médica en el área de Justicia Cívica, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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