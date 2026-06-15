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Seguridad

Dos heridos en accidente de camioneta

Ocurrió en el kilómetro 19 de la carretera estatal Valles-Chantol

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Dos heridos en accidente de camioneta
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      CIUDAD VALLES.- Un adulto mayor y su empleado resultaron lesionados luego de sufrir un aparatoso percance vial en la carretera estatal Valles-Chantol.

      La tarde de este sábado, paramédicos de la Cruz Roja, Bomberos y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, acudieron al kilómetro 19 de la carretera antes mencionada, donde les reportaron que una camioneta había volcado y que supuestamente había personas prensadas en el interior.

      Se trataba de una camioneta Ford Lobo roja, que quedó volcada a la orilla de la carretera. 

      Sin embargo, los dos ocupantes ya se encontraban fuera de la unidad, con lesiones en diversas partes del cuerpo.

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      El conductor era un hombre de más de 70 años de edad, quien viajaba acompañado de un empleado. Ambos fueron trasladados a un sanatorio particular para recibir atención médica.

      De acuerdo con la información recabada, el adulto mayor circulaba con dirección hacia la zona urbana cuando, de manera repentina, perdió el control del volante y sufrió el accidente.

      La camioneta quedó bajo resguardo de oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirarla del lugar.

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