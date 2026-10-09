Dos lesionados arroja accidente en Pozos
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Una mujer y un menor de edad resultaron lesionados durante un accidente vial registrado en Villa de Pozos, en donde participaron un taxi y un auto particular que impactaron en Camino Santa Rita.
La tarde de este jueves, paramédicos de Villa de Pozos acudieron a prestar auxilio en un accidente que se suscitó en el Camino a Santa Rita, cerca de la tienda Walmart, en el fraccionamiento San Francisco, en donde atendieron a una mujer y a un menor de edad de aproximadamente un año.
Ambos presentaban diversas lesiones luego de haber sido afectados en el percance, por lo que se les llevó a un hospital a que recibieran atención médica.
En el accidente tomaron parte un automóvil Chevrolet Chevy color arena y un taxi Nissan Versa que chocaron de frente.
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Los brigadistas de Protección Civil controlaron el derrame de anticongelante en los vehículos para evitar mas accidentes en el sitio, en tanto que elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance, en espera de que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.
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