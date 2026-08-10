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Ebrio conductor choca y abandona su camioneta en la Carr. Valles-Mante

Por Redacción

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Ebrio conductor choca y abandona su camioneta en la Carr. Valles-Mante
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre que se encontraba en evidente estado de ebriedad y conducía una camioneta provocó un choque y posteriormente huyó a pie en la carretera Valles-Mante.

      El percance sucedió la noche del sábado, aproximadamente en el kilómetro 3, cerca de la colonia Solidaridad.

      Según testigos, el conductor de una camioneta tipo Explorer, de modelo atrasado, chocó contra una camioneta tipo SUV de color gris.

      Tras el accidente, el conductor de la unidad tipo Explorer se detuvo metros adelante; luego descendió de la camioneta y se fue del lugar.

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      Los ocupantes de la unidad afectada resultaron ilesos y esperaron el arribo de las autoridades.

      Los dos vehículos fueron remolcados a un corralón y serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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