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Vehículo se incendia en pleno bulevar de Valles

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Vehículo se incendia en pleno bulevar de Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un vehículo de modelo atrasado se incendió a causa de un probable cortocircuito en el bulevar México-Laredo; no se reportaron personas lesionadas.

      La mañana de este miércoles, un joven que labora para la financiera Compartamos conducía un vehículo Nissan Tsuru color guinda, de modelo atrasado, con dirección de la zona centro hacia el fraccionamiento Valle Alto (de sur a norte).

      Sin embargo, antes de llegar a la intersección con el bulevar Lázaro Cárdenas, el automóvil comenzó a incendiarse en el área del motor, por lo que tuvo que detenerse en medio de la vialidad y descender de inmediato para ponerse a salvo.

      Los trabajadores de la gasolinera ubicada a unos metros del lugar intentaron ayudarlo utilizando extintores. Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil Municipal y brigadistas de ERCED, quienes combatieron las llamas con agua.

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      Finalmente, tras la intervención de los Bomberos, la emergencia quedó completamente controlada; sin embargo, el vehículo terminó en pérdida total.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal apoyaron desviando la circulación para facilitar las labores de auxilio y, posteriormente, empujaron la unidad hacia la orilla del bulevar para reabrir la vialidad.

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