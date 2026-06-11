Hombre es arrastrado en su camioneta por la corriente de un río
Un puente en el ejido Maitines se inundó e impidió el paso de los vehículos
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EL NARANJO.- El conductor de una camioneta intentó cruzar un puente inundado en el ejido Maitines, pero la corriente del río arrastró la unidad.
Fue la tarde del pasado martes cuando elementos de Protección Civil Municipal atendieron el reporte de un vehículo que había caído al río en el ejido antes mencionado.
El director de la corporación, Ziverth Galaviz Reynaga, junto con personal a su cargo, acudió al sitio para brindar auxilio. Sin embargo, informó que no hubo personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.
A un costado del puente que conecta con dicho ejido, dentro del agua, se encontraba una camioneta Nissan blanca con redilas.
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Se informó que la unidad sufrió una falla mecánica y posteriormente cayó al agua. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales.
"No intenten cruzar ríos o arroyos crecidos", exhortó a la ciudadanía el director de Protección Civil.
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