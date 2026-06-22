En Ciudad Valles, detienen a probables vendedores de droga

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CIUDAD VALLES.- Cinco personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas como posible venta de droga, fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles; les aseguraron enervantes, artefactos ponchallantas y la camioneta en que andaban.

Los sospechosos fueron identificados como Antonio "N", de 35 años de edad; Gustavo "N", de 37; César "N", de 30; Dariana "N", de 26 y Nallely "N", de 33 años, a quienes se les detectó en la zona urbana, como parte de los operativos de seguridad e inteligencia de la Guardia Civil Estatal. Los ahora detenidos andaban en una camioneta tipo Suv, cuando fueron interceptados por los agentes policiales, quienes les realizaron una revisión de rutina y les encontraron más de 20 dosis de cristal, alrededor de 40 bolsitas de marihuana y unos quince ponchallantas, además de una libreta con apuntes. Traían todo en una mochila infantil color morado que llevaban en la camioneta.

Las cinco personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente junto con los indicios asegurados, a fin de que se desarrollen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica. Se estima que los detenidos realizaban operaciones ilícitas en la zona relacionadas con la posible venta de droga. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes y coordinados para fortalecer la seguridad en las cuatro regiones de la entidad a fin de disminuir la incidencia delictiva.