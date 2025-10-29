logo pulso
Seguridad

En Col. La Virgen, capturan a un objetivo prioritario

Se trata de una mujer que tiene 17 denuncias en su contra por robo a comercio

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
En Col. La Virgen, capturan a un objetivo prioritario

Un objetivo prioritario y un hombre fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas, siendo una mujer quien cuenta con 17 denuncias por robo a comercio.  El hecho ocurrió en la colonia La Virgen, en trabajos preventivos que se despliegan para mantener la paz social.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre la calle Julio R. Córdoba, en la colonia mencionada, observaron a una mujer y a un individuo que cometían faltas administrativas, por lo que se acercaron para señalarles la debida sanción, y después de entrevistarlos se identificaron como Laura “N” de 26 años y Eduardo “N” de 32, encontrándoles un total de dos dosis de “cristal”.

Siguiendo con el debido protocolo de actuación, los policías consultaron su estatus legal en la Plataforma México, cuyo resultado mostró que la fémina era considerada un objetivo prioritario y que contaba con 17 denuncias por robo a comercio. De inmediato se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, se les dio lectura de su carta de derechos y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

