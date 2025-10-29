Por golpear a familiares, encierran individuos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunta violencia familiar; dichas acciones se realizaron al atender reportes en distintas colonias del municipio.

El primer auxilio se atendió en un domicilio de la calle San Luis Rey, en la colonia Genovevo Rivas Guillén Sur, donde una mujer solicitó la presencia de la autoridad y señaló a su pareja de haberla agredido física y verbalmente, pidiendo proceder legalmente en contra de quien se identificó como Luis “N” de 27 años.

David “N” de 46 años fue detenido en la calle Primera Privada de San Pedro, de la colonia Central de Maquinaria, donde policías soledenses atendieron el reporte de un hombre, quien indicó que el mencionado es su hermano y lo intentó atropellar, además de agredirlo físicamente y contar con una orden judicial en su contra, la cual incumplió.

Por último, en la calle Magnolia, en la colonia La Constancia, servidores públicos lograron arrestar a quien dijo llamarse Gustavo “N” de 28 años, quien violentó de forma física y verbal a su esposa, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra. A los tres se les hizo saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

