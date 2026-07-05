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En el año, se han recuperado 247 vehículos robados

Los arcos lectores de placas instalados en accesos carreteros han sido esenciales

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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En el año, se han recuperado 247 vehículos robados
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      En lo que va de este años 2026, la Guardia Civil Estatal ha recuperado un total de 747 vehículos con reporte de robo, entre automóviles y motocicletas, destacando una parte importante a unidades sustraídas en otras entidades que fueron detectadas cuando transitaban por territorio potosino con destino a otros estados.

      Como parte del blindaje implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil Estatal, actualmente operan más de 35 arcos lectores de placas instalados en accesos carreteros y puntos estratégicos de la entidad.

      Lo anterior permite identificar en tiempo real vehículos con reporte de robo, muchos de ellos provenientes de estados vecinos, así como generar alertas para las corporaciones de seguridad y fortalecer las labores de inteligencia.

      Los retenes de la Guardia Civil Estatal operan como puntos estratégicos para la prevención, orientación y supervisión, lo que permite detectar vehículos relacionados con actividades ilícitas, brindar apoyo y fortalecer la presencia policial en las principales vías de comunicación del Estado, además de detener a presuntos por conducir unidades con reporte de robo.

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      Asimismo, la SSPC mantiene una coordinación con autoridades federales y municipales para atender los reportes e incorporar herramientas tecnológicas y operativas que fortalezcan el combate al robo de vehículos.

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