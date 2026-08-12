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En persecución, patrulla acaba chocando contra una camioneta

Por Redacción

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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En persecución, patrulla acaba chocando contra una camioneta
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      CIUDAD VALLES.- Durante una persecución, una patrulla de la Guardia Civil Estatal chocó contra una camioneta en la colonia Emiliano Zapata; en otro sector, sus compañeros aseguraron un vehículo.

      Este martes, alrededor de las 2:30 de la tarde, la patrulla número 2863 de la Guardia Civil Estatal colisionó contra una camioneta SUV marca Kia, color guinda, en la que viajaban dos adultos mayores.

      Según testigos, el conductor de la Kia se estacionó en sentido contrario frente a una tortillería, en la avenida Emiliano Zapata, entre Avenida México y Pino.

      Pero justo cuando maniobró para reincorporarse a la vía de circulación, se atravesó al paso de la patrulla, que iba en persecución de un vehículo azul. El policía al volante de la unidad oficial no alcanzó a frenar y se estrelló contra la camioneta.

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      Los policías resultaron ilesos y pidieron apoyo de sus compañeros para que dieran seguimiento al vehículo, así como de socorristas para auxiliar a los ocupantes de la camioneta Kia.

      Los paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de llevar a los dos adultos mayores a un sanatorio particular, aunque aparentemente sus lesiones eran leves.

      Mientras tanto, los vehículos quedaron bajo resguardo de oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

      Minutos después, otros policías de la Guar

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