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En Soledad, apresan a cuatro por distintos delitos

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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En Soledad, apresan a cuatro por distintos delitos
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      Derivado de distintos auxilios por hechos de tránsito y violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad llevaron a cabo la detención y puesta a disposición ante la autoridad investigadora de un hombre y una mujer, de nombres: Rosa "N" y Juan "N"; así como de Francisco "N" y Javier "N", por su probable participación en los delitos de daños, lesiones y violencia familiar.

      Derivado de un reporte por violencia familiar  entre una pareja, Rosa "N" de 37 años de edad y Juan "N" de 48 años de edad, fueron detenidos en la colonia Valle de Santa Lucía. Tras entrevistarlos por separado, ambos reconocieron haberse agredido y lesionado mutuamente por una discusión, manifestando su intención de proceder legalmente entre ellos. De la misma manera, tras un reporte de emergencia por una agresión con machete en la colonia Minas de San Pedro, quedó detenido Francisco "N" de 35 años de edad.

       De acuerdo con la víctima y sus familiares, esta persona habría lesionado a la persona afectada para después huir con el arma, persecución que concluyó en la colonia La Virgen.

      Posteriormente en la colonia San Antonio, quedo asegurado Javier "N" de 36 años. Su detención derivó de un reporte por un hecho de tránsito con riña, el cual fue atendido por oficiales que observaron al sujeto agrediendo físicamente a una familia, donde un hombre y una adolescente de 16 años presentaban lesiones visibles en el rostro.

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      De este evento quedaron asegurados los vehículos involucrados, un Nissan Sentra color guinda y un Nissan Versa color gris.

      Para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, todas las personas señaladas fueron informadas que serian trasladadas a la comandancia municipal donde se realizó su certificación médica, para después ser presentadas ante la FGE.

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