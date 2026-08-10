En una semana, detiene GCE a 233 infractores

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En la primera semana de agosto, la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de 233 personas por su probable participación en distintos hechos constitutivos de delito, esto como resultado de las acciones operativas y preventivas de la Estrategia Integral de Seguridad.

En los dispositivos de búsqueda y recuperación de vehículos fueron localizados 13 automotores o unidades de carga, así como 12 motocicletas, para un total de 25 unidades recuperadas.

Asimismo, mediante acciones recorridos de seguridad, se aseguraron 93 kilogramos con 621 gramos de marihuana, 601 dosis de "cristal" y dos dosis de "crack", además de armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, y 23 artefactos conocidos como "ponchallantas".

Respecto a los supuestos infractores, los delitos que más se cometen son contra la salud, lesiones, robo y violencia familiar, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.

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De acuerdo con la comunicación oficial, la Guardia Civil Estatal informó que mantendrá operativos permanentes de vigilancia, prevención y atención en las cuatro regiones, con presencia coordinada en los 59 municipios para atender situaciones de delitos en agravio de la sociedad.